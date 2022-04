Venerdì 22 aprile alle 16.30, presso la Biblioteca Universitaria di Genova (Via Balbi, 40) i ricercatori dell’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ismed) Michele Colucci e Stefano Gallo presentano le ultime due edizioni del “Rapporto sulle migrazioni interne in Italia” (Il Mulino), nell’ambito dell’incontro “Smarginando. Migrazioni interne: un mondo da riscoprire” (ingresso libero, obbligo di green pass).

Il tema offre lo spunto per riscoprire il mondo delle migrazioni interne quale importante veicolo di cambiamento del nostro Paese, in merito al quale i ricercatori del Cnr-Ismed sono portatori di una vasta esperienza di ricerca: dal 2014, infatti, curano ogni anno il Rapporto sulle migrazioni interne, frutto di ricerche approfondite di taglio interdisciplinare. I due volumi che verranno discussi nella presentazione hanno come oggetto, rispettivamente, una regione di forte emigrazione (la Campania) e una città di grande immigrazione (Roma).

L’incontro rientra nel ciclo “Smarginando”, un percorso di conoscenza del Museo Nazionale dell’Emigrazione di prossima apertura a Genova, sottolineando con esso la centralità e il ruolo delle migrazioni interne, che anche nel contesto genovese hanno lasciato tracce importanti del loro passaggio. In occasione della presentazione verrà, infatti, firmato un accordo tra il Cnr-Ismed e il Museo Nazionale dell’Emigrazione volto a favorire la collaborazione tra le due istituzioni su temi di interesse comune.

Oltre ai curatori dei volumi, l’evento vede la presenza di: Paolo Giannone (direttore Biblioteca Universitaria di Genova), Paolo Masini (presidente del Comitato di Indirizzo Museo Nazionale dell’Emigrazione), Pierangelo Campodonico (direttore MuMA), Salvatore Capasso (direttore Cnr-Ismed), Fiorella Farinelli (Osservatorio nazionale integrazione studenti stranieri) e Delfina Licata (Fondazione Migrantes).