Con Migrantour vieni a scoprire diverse tradizioni culturali legate alla primavera

Sabato 2 marzo alle ore 15:00 torna l’appuntamento annuale di un percorso denominato "Aspettando la primavera”, in cui si potranno scoprire le usanze legate all’arrivo della nuova stagione, nelle diverse culture.

Infatti, ogni Paese ha tradizioni e date diverse rispetto all’inizio “canonico” della Primavera. Alcuni stati, come la Romania, festeggiano in buon anticipo: il 1° marzo si celebra Martisor (“piccolo marzo”). È una festa molto sentita dai bambini, le cui origini affondano in antiche pratiche e credenze agricole: infatti Marzo è considerato il protettore dei campi e del bestiame, un dio che rappresenta la rinascita della natura.

Il mese di marzo porta vitalità, rigenerazione, fertilità, resilienza e speranza. Non a caso è il mese in cui si festeggia la gioia di vivere e di far parte di tutto quello che muove l’Universo. Tutte le ricorrenze e tradizioni primaverili, che siano laiche o religiose, hanno l’obbiettivo di riunire le persone, e porle in relazione e in armonia con la natura. Per i partecipanti sarà l’occasione per ricordarsi che la natura e la vita sono più forti della morte e della distruzione, portate dai conflitti e dalle guerre.

L’obbiettivo dei percorsi Migrantour, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, è incoraggiare la conoscenza e il rispetto per le differenze culturali, e promuovere una nuova idea di turismo responsabile a km 0.

INFORMAZIONI:

Luogo di incontro: Via Fanti D'Italia GE (Principe)

Costo della passeggiata: 10 € a partecipante;

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280.