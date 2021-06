Migrantour Genova, la festa di San Giovanni Battista nel mondo

Nella giornata del Patrono di Genova, la passeggiata interculturale di Migrantour Genova focalizzerà l'attenzione sulla figura di San Giovanni Battista, sulla storia e sulle tradizioni a lui legate.



Tra i vicoli del Centro Storico scopriremo come il Santo viene festeggiato in giro per il mondi, non solo durante le processioni ma anche con balli, riti religiosi, musica e cibo, in particolare in Europa ed America Latina.



Appuntamento ore 11.00 dall'uscita della stazione metro di Genova Principe, Piazza Fanti di Italia

Richiesta la prenotazione scrivendo a vdionisi@solidarietaelavoro.it

Passeggiata confermata con minimo 6 partecipanti-



Gallery



A cura di Solidarietà e Lavoro scs-onlus, in collaborazione con Viaggi Solidali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...