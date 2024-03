Migrantour "Arte in città": tra arte antica e contemporanea nei caruggi genovesi

Sabato 16 marzo alle ore 11 ritorna la passeggiata “MigrArte - Arte in citta?”, che condurrà i partecipanti alla scoperta dell’arte antica e contemporanea presente nei caruggi del centro storico.

La partenza sarà in Piazza del Campo di fronte a viadelcampo29rosso, il museo dei grandi cantautori genovesi. Durante il percorso si parlerà di musica e di migrazione, del tema della sostenibilità nell’arte e della lavorazione del tessuto nella tradizione africana. In prossimità della sopraelevata si parlerà del progetto "Walk the Line" e si ammirerà il murales "Orizzonti" di speranze dell’artista italo argentina Munù Actis Goretta. Ancora connessioni d’arte con l’antica tradizione ligure della lavorazione della ceramica e le maioliche di chiara influenza berbera. A conclusione della passeggiata, spazio al gusto con la degustazione di cibo messicano presso Taqueria Mamacita's.

L’iniziativa è organizzata a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova e il Castello D’Albertis, Museo delle Culture del Mondo.

INFO

Costo della passeggiata: 15€ a partecipante (comprensivo di degustazione)

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280.