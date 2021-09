Il Miglio Marino di Sturla torna per la 77esima edizione

Prezzo non disponibile

Domenica 12 settembre 2021 torna il Miglio Marino di Sturla per la 77esima edizione. Si tratta di una gara di nuoto in mare aperto nata nel 1913 e diventata celebre a Genova e non solo, organizzata dalla Sportiva Sturla.

Ci sarà anche il Piccolo Miglio, per esordienti e ragazzi, di 1000 metri in mare, arrivato alla quarantesima edizione.

Appuntamento al golfo di Sturla.

Programma della manifestazione