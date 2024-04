"Midori no hi", al Parco di Villetta di Negro si celebra la festa giapponese della natura

Una passeggiata insieme, per celebrare la festa giapponese di "Midori no hi" (???, il Giorno del Verde) tra i vialetti del Parco di Villetta di Negro, in compagnia di Aurora Canepari, direttrice del Museo di Arte Orientale E. Chiossone, e Marco Cavassa, esperto di A.S.Ter. e guida ambientale.

La festa di "Midori no hi" è una celebrazione diffusa in Giappone, dedicata alla natura e al verde. Questa giornata speciale simboleggia l'importanza di preservare e apprezzare gli spazi verdi, non solo come risorsa naturale, ma anche come fonte di ispirazione e benessere per la comunità. È un momento per riflettere sull'equilibrio tra uomo e ambiente, promuovendo la consapevolezza sulla necessità di preservare la biodiversità e garantire la sostenibilità ambientale.

Durante la passeggiata, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il Giardino della Villetta da una prospettiva unica, guidati dalla conoscenza e dall'esperienza di Aurora e Marco. Sarà un'occasione per scoprire il valore intrinseco degli spazi verdi nelle nostre città e per comprendere meglio il legame tra natura, cultura ed immaginario figurativo.

Gli incontri, gratuiti, saranno divisi in due turni distinti: al mattino, dalle 10:30 alle 12, e al pomeriggio, dalle 15 alle 16:30, per una capienza massima di 25 persone ciascuno.

Le prenotazioni, a carattere obbligatorio, sono disponibili all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-midori-no-hi-il-giorno-del-verde-

883235149107 o sul sito di A.S.ter, https://aster.genova.it.

Al termine della passeggiata, per gli interessati, sarà possibile visitare in autnomia il Museo Chiossone, con regolare biglietto d’ingresso, per

approfondire ulteriormente l'esperienza culturale e artistica legata al mondo orientale. La visita al Museo non è inclusa nella passeggiata di "Midori no hi", richiede dunque il pagamento del biglietto di ingresso.

Il Museo è aperto dalle ore 9:30 alle ore 19:30, ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura. Costi biglietto: intero 5 Euro, ridotto 3 Euro, per verificare sconti e gratuità consultare il sito (sezione biglietti e card).

In caso di allerta meteo, la manifestazione sarà annullata. Non è previsto il rinvio ad altra data.