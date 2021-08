Michele torna in concerto a Santa Margherita Ligure, la sua città

Michele in concerto il 28 agosto 2021 alle 21:30 presso l'Anfiteatro Bindi in Piazza Martiri della Liberta? a Santa Margherita Ligure. Sara? Michele a ravvivare l’atmosfera di Santa Margherita questo sabato di fine agosto. Un tuffo negli anni ’60 per rivivere insieme i grandi brani che lo hanno portato al successo.

La cittadina lo ospitera? per un concerto sotto le stelle nella splendida cornice dell’Anfiteatro Bindi in Piazza Martiri della Liberta?. Il cantante, icona della sua amata Genova, ripercorrera? la propria carriera musicale insieme al chitarrista Fabrizio Felci che da anni lo segue in tour lungo la penisola.

Sara? dunque un modo per chiudere agosto sognando tra le note di brani come “Dite a Laura che l’amo”, “Se mi vuoi lasciare”, “Susan dei marinai” e tanti altri. Brani che hanno accompagnato le storie di molti e che le ricorderanno per sempre.

L’appuntamento e? dunque per sabato 28 agosto alle ore 21.30 presso l’Anfiteatro Bindi in PiazzaMartiri della Liberta?.

Evento organizzato dall’Associazione Musicamica in collaborazione con il Comune di SantaMargherita Ligure. Direzione artistica a cura di Giovanna Savino.

Concerto inserito nell’ambito della rassegna classica “Santa Festival” e dell’iniziativa “Corsi internazionali di Alto Perfezionamento Musicale” giunta alla 14° edizione.

Giovanna Savino, presidente di Musicamica e curatrice di eventi in citta? legati alla musica classica, commenta come segue:

“Questo concerto vuole sottolineare la volonta? di diffondere la cultura musicale a prescindere dai generi. Michele e la canzone italiana determinano, sotto questo aspetto, una ricchezza culturale storico-artistica della nostra Italia. Ricchezza che non deve essere dimenticata ma valorizzata.”

Per maggiori informazioni:

Prenotazione al numero 3396531632, chiamata o whatsapp.

Partecipazione esclusivamente con posti a sedere.

Obbligatorio essere in possesso di Green Pass e mascherina.

https://www.facebook.com/Musicamica

Ingresso a offerta libera in favore dell'associazione organizzatrice Musicamica

DOVE

Anfiteatro Bindi

Piazza Martiri della Liberta?Santa Margherita Ligure

In caso di pioggia il concerto si terra? presso l’Auditorium Istituto Comprensivo di SantaMargherita in Via Liuzzi.

BIOGRAFIE

Michele Maisano, in arte Michele:

nato a Vigevano il 29 giugno 1944, ma cresta per pochi giorni per tornare nella sua Genova. Esordisce come cantante nel teatrino parrocchiale di Sestri Ponente. Il suo esordio discografico e? del 1958 con l’etichetta Azalea quando soli 14 anni incide il suo primo 45 giri. Passa poi allaR.C.A. e nel 1963, a 18 anni non ancora compiuti, vince il Cantagiro con “Se mi vuoi lasciare”, che restera? al primo posto della classifica a lungo. In seguito con il singolo “Ti senti sola stasera?” verra? consacrato l’Elvis Presley italiano. Da li? fino al1972 si susseguono successi uno dopo l’altro come “Dite a Laura che l’amo” e “Susan dei marinai”. Da allora continua a cantare per la penisola viaggiando da una citta? all’altra accompagnato dalla sua orchestra.

Fabrizio Felci:

Innamorato della chitarra dall’eta? di 14 anni, comincia la sua carriera nei locali della Roma della“dolce vita”. Prosegue poi con gruppi internazionali all’estero. Tornato in Italia nel 1973 riprende l’esperienza con band italiane facendo serate in tutta la penisola. Dal 2000 diventa fedele chitarrista di Michele, prima nella Magica Music Band e poi nell’attuale formazione a due.

Giovanna Savino:

diplomata al Conservatorio “N. Paganini” di Genova e si perfeziona con i Maestri Fabbriciani, Marion, Cambursano e Valentini. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre ai primi posti e collaborato con diversi teatri. Tiene corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. Docente di flauto traverso presso l’Istituto Comprensivo Montaldo ad indirizzo musicale di Genova e presso l’Accademia Ducale della stessa citta?.Direttrice dell’Accademia Flautistica di Genova e Presidente di Associazione Musicamica dal2004. Nel 2009 ha vinto il concorso indetto dal Comune di Santa Margherita Ligure per la “presentazione del miglior progetto”. Da allora organizza il Santa Festival e i corsi internazionali di alto perfezionamento musicale a Villa Durazzo della stessa citta?.

Associazione Musicamica

Nasce nel 2004 con presidente la flautista Giovanna Savino.

L’Associazione sviluppa un’ampia attivita? musicale tra concerti, rassegne, corsi di formazione e molto altro. Oltre che collaborazioni con artisti di fama internazionale e associazioni organizzando eventi in Italia e all’estero.

Dal 2009 coordina i corsi di alto perfezionamento musicale per strumentisti e cantanti;

percorsi tenuti da docenti di fama internazionale e con la partecipazione di allievi provenienti da tutto il mondo. Organizza inoltre ogni anno Santa Festival e Santa Festival Winter.

Dal 2021 tutti gli eventi del territorio ligure si accomunano sotto il nome di “Musicamica Liguria Festival”- Arti e Musica.

