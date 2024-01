Seconda edizione di “Mhops” al MOG Mercato Orientale Genova: birre artigianali, gastronomia e laboratori

Al MOG Mercato Orientale Genova torna l'appuntamento con “Mhops”, seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo di malti e luppoli, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel. Per quattro giorni, da giovedì 22 a domenica 25 febbraio, all’interno della scenografica Corte prenderanno posto 11 birrifici artigianali tra i più significativi del panorama italiano che avranno a disposizione 48 vie alla spina, ma saranno oltre 100 le birre a rotazione nei quattro giorni.

A questi si aggiungerà inoltre una speciale selezione di birre ceche, prodotte da birrifici indipendenti secondo metodi tradizionali. La degustazione delle birre potrà essere accompagnata dai piatti proposti dalle cucine affacciate sempre sulla Corte principale del MOG: 10 realtà che spaziano dai piatti di terra e mare della tradizione genovese alle intriganti speziature del Kenia e del Perù fino al sushi d’autore, alle pizze e crunch, agli hamburger e alla vasta scelta di carni.

I Birrifici

Tanti i nomi noti agli appassionati ed emergenti di valore, individuati grazie alla collaborazione di Scurreria Beer & Bagel di Genova, vero e proprio punto di riferimento in città (e non solo) per quanto riguarda malti e luppoli. Undici i birrifici presenti, 48 le spine, oltre 100 birre a rotazione, per un evento dalla portata nazionale che da quest’anno ospiterà anche un’interessante selezione di birre ceche.

- Alder, da Seregno (MB), primo classificato a Birraio dell’Anno 2022

- Bastiancontrario, da Parma, nasce come pub per poi iniziare a produrre la propria birra dal 2022

- Ca’ del Brado, da Bologna, specializzato in “birre selvagge e non convenzionali”

- Eastside, da Latina, birrificio rinomato - tra le altre - anche per le sue scure ad alta gradazione

- Elvo, da Biella, i maestri della bassa fermentazione

- Hilltop, da Bassano Romano (VT), birrificio italiano col cuore anglosassone

- Lariano, da Sirone (LC), una vera e propria garanzia affermata cotta dopo cotta

- Mastino, da Bussolengo (VR), un birrificio che spicca per costanza, pulizia ed eleganza

- Mukkeller, da Porto Sant’Elpidio (FM), il birrificio dei famigerati “fratelli Mukka”

- Ritual Lab, da Formello (Roma), secondo classificato a Birraio dell’Anno 2022

- WAR, da Cassina de Pecchi (MI), giovane ed esplosivo birrificio agricolo

- Selezione di birre ceche, prodotte da birrifici indipendenti secondo metodi tradizionali

Il cibo

Dieci cucine per una proposta gastronomica di qualità, ampia e variegata che difficilmente si trova ai festival birrari.

- Bear & Grill, per hamburger d’autore

- Chakula Chema, dove assaggiare i piatti tradizionali della cucina del Kenya

- Glam Fish, per assaggiare sushi, ramen, ravioli orientali e coloratissime poke

- Laboratorio Gastronomico Genovese, che gioca “in casa” con l’abc della cucina genovese

- La Carne dal 1946: la carne di Scottona piemontese incontra le eccellenze del territorio ligure

- Landi Pizza & Crunch, con i suoi impasti dalle lunghissime lievitazioni e ad alta idratazione

- Lo Scolapasta, con grandi classici di pasta fresca e altri primi secondo stagionalità

- Lo Spilucco, con le insalate, i panini e le bruschette (anche gluten free)

- Mi Rico Perù, l’anima latina del MOG, con piatti come l’immancabile ceviche

- Ops… Coffee by mistakes, per specialty coffee e dolci

I Lab

Nell’ambito della manifestazione sono previsti tre laboratori, della durata di un’ora ciascuno.

Venerdì 23 febbraio, ore 19 Tradizione ceca: un mondo da scoprire a cura di Federico Stagno

Se si parla di tradizione brassicola, uno dei Paesi di riferimento è la Repubblica Ceca. Una storia secolare e un viaggio, boccale alla mano, tra i migliori birrifici sulle rive della Moldava.

Sabato 24 febbraio, ore 19 Le diversamente scure a cura di Simonmattia Riva

Dopo il successo delle “diversamente chiare” nella prima edizione, questa volta saranno affrontate le tante sfumature delle birre scure.

Domenica 25 febbraio, ore 18 La bassa fermentazione made in Italy a cura di Simone Cantoni

Quando si parla di birre a bassa fermentazione, si pensa subito a Germania e Repubblica Ceca. Anche in Italia però non mancano gli esempi di spicco.

Per la famiglia

Sabato 24 e domenica 25 febbraio dalle ore 12 alle ore 17 in Sala Superba sarà attivato lo spazio curato dalle educatrici de Il Sogno di Tommy.

Come funziona

L’evento è a ingresso libero, con orario 18-23 giovedì, 11:30-01 venerdì e sabato e 11:30-23 domenica. Le consumazioni saranno fruibili attraverso l’acquisto di tasca e bicchiere (€ 2) e dei gettoni, disponibili anche a pacchetto sul sito del MOG, oltre che in loco. Una soluzione, l’acquisto online, che permetterà di avere una scontistica dedicata, evitare la coda e assicurarsi gli ingressi anche a fronte di un’importante affluenza. I gettoni saranno utilizzabili in qualsiasi giorno della manifestazione e in qualsiasi momento, così da permettere ai visitatori di intervallare le degustazioni con un giro nei carruggi del centro e nelle bellissime piazze che distano pochi passi a piedi. Il programma, gli orari, le modalità d’accesso e lo store dei gettoni sono disponibili sul sito https://moggenova.it/mhops/

MOG GENOVA

IL MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più antico di Genova, affacciato su via XX Settembre, a cinque minuti da Piazza De Ferrari, dalla stazione di Genova Brignole e da numerosi aree di parcheggio. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. La birreria e spiriteria cuore della Corte principale e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore. La balconata del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l'arco dell'anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini.

SCURRERIA BEER & BAGEL

Aperto nel 2015 da Alessandro Gurgo e Giorgio Airaldi, in poco tempo si è affermato come uno dei pub più interessanti d’Italia, come certifica anche il premio assegnato nel 2022 da Slow Food come migliori publican d’Italia, con questa Alessandro Gurgo e Giorgio Airaldi portano avanti un luogo che è diventato tappa fissa per gli appassionati che qui trovano cultura, attenzione al servizio, alla selezione e al racconto, oltre a un’incessante ricerca che porta a proporre, spesso invitandoli direttamente al pub, alcuni dei principali esponenti della scena birraria nazionale”. Dietro al bancone, campeggiano 14 vie (12 alla spina, 2 a pompa).

INFO UTILI

Mog Genova - via XX Settembre, 75 - www.moggenova.it

a 5 minuti da Piazza De Ferrari, dalla stazione di Genova Brignole e da numerosi aree di parcheggio

tasca + bicchiere: € 2 (bicchiere da 30 cl con doppia tacca)

prezzo del singolo gettone: € 1,20

prezzo birre: da 3 a 6 gettoni (a seconda di formato e tipologia di birra)

PROMO ONLINE

PACCHETTO ARGENTO (€ 50) comprende: 50 gettoni, tracolla e bicchiere

PACCHETTO ORO (€ 100) comprende: 100 gettoni, tracolla e bicchiere, un laboratorio a scelta