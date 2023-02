Prima edizione per Mhops: birre artigianali, gastronomia e laboratori al MOG Mercato Orientale Genova

Il MOG, Mercato Orientale Genova, la piazza coperta dedicata al gusto nel cuore della città, è pronta a trasformarsi in Mhops, prima edizione della manifestazione dedicata al mondo di malti e luppoli, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel. Per quattro giorni, da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile, all’interno della scenografica Corte prenderanno posto 12 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia che avranno a disposizione 48 vie alla spina, ma le birre a rotazione nei quattro giorni saranno molte di più. La degustazione delle birre potrà essere accompagnata dai piatti proposti dalle cucine affacciate sempre sulla Corte principale del MOG: 10 realtà che spaziano dai piatti di terra e mare della tradizione genovese alle intriganti speziature del Kenia e del Perù fino al sushi d’autore, alle pizze e crunch, agli hamburger e alla vasta scelta di carni.

Le birre

Tanti i nomi noti agli appassionati ed emergenti di valore, individuati grazie alla collaborazione di Scurreria Beer & Bagel di Genova, vero e proprio punto di riferimento in città (e non solo) per quanto riguarda malti e luppoli. Dodici i birrifici presenti, 48 le spine, per un evento dalla portata nazionale. La manifestazione vedrà, tra le altre, la presenza delle birre di Marco Valeriani (Alder), premiato recentemente a Firenze come miglior Birraio dell’anno, e di Mirko Giorgi (Shire Brewing), che si è accaparrato il premio di Birraio Emergente.

Alder (Lombardia)

Batzen (Alto Adige)

Birra dell’Eremo (Umbria)

BiRen (Emilia Romagna)

Bonavena (Campania)

Ca’ del Brado (Emilia Romagna)

Elvo (Piemonte)

Hopskin (Lombardia)

Lariano (Lombardia)

Mukkeller (Marche)

Ritual Lab (Lazio)

Shire Brewing (Lazio)

Il cibo

Dieci cucine e un ristorante per una proposta gastronomica di qualità, ampia e variegata che difficilmente si trova ai festival birrari.

Bear & Grill, per hamburger d’autore.

Chakula Chema, dove assaggiare i piatti tradizionali della cucina del Kenya.

Glam Fish, per assaggiare sushi, ramen, ravioli orientali e coloratissime poke.

Laboratorio Gastronomico Genovese, che gioca “in casa” con l’abc della cucina genovese.

La Carne dal 1946: la carne di Scottona piemontese incontra le eccellenze del territorio ligure.

Landi Pizza & Crunch, con i suoi impasti dalle lunghissime lievitazioni e ad alta idratazione.

Lo Scolapasta, con grandi classici di pasta fresca e altri primi secondo stagionalità.

Mi Rico Perù, l’anima latina del MOG, con piatti come l’immancabile ceviche.

Ops… Coffee by mistakes, per specialty coffee e dolci.

Vineria del MOG, con i suoi taglieri di salumi e formaggi selezionati.

Ostaia de Zena, la sosta di gusto più rilassata, da godersi nella splendida terrazza interna.

I lab

Nell’ambito della manifestazione sono previsti tre laboratori, della durata di un’ora ciascuno.

Venerdì 31 marzo, ore 19

Le diversamente chiare a cura di Simonmattia Riva

Chi l'ha detto che lager sia sinonimo di birra chiara!? Scopriamo insieme a Simonmattia delle lager dalle cromie diverse dall'immaginario comune! - Prezzo: 20 €

Sabato 1 aprile, ore 17:30

Birre italiane e cibi dal mondo a cura di Simone Cantoni

Simone ci guiderà in un percorso di abbinamento tra 4 birre artigianali italiane e 4 piatti provenienti da diverse parti del mondo. Rimbocchiamoci le maniche (e le papille!) - Prezzo: 30 €

Domenica 2 aprile, ore 15

Birre acide: un mondo tutto da scoprire a cura di Lorenzo Kuaska Dabove

C’è chi le ama e chi le odia. Chi non ne può più fare a meno e chi le evita come la peste. Sicuro è che perlomeno vanno conosciute! E chi meglio di Kuaska può parlarcene? - Prezzo: 20 €

Come funziona

L’evento è a ingresso libero, con orario 18-23 giovedì 30, 11:30-01 venerdì e sabato e 11:30-23 domenica. Le consumazioni saranno fruibili attraverso l’acquisto di tasca e bicchiere (€ 2) e dei gettoni, disponibili anche a pacchetto sul sito del MOG, oltre che in loco. Una soluzione, l’acquisto on line, che permetterà di avere una scontistica dedicata, evitare la coda e assicurarsi gli ingressi anche a fronte di un’importante affluenza. I gettoni saranno utilizzabili in qualsiasi giorno della manifestazione e in qualsiasi momento, così da permettere ai visitatori di intervallare le degustazioni con un giro nei carruggi del centro e nelle bellissime piazze che distano pochi passi a piedi.

Il programma, gli orari, le modalità d’accesso e lo store dei gettoni sono disponibili sul sito https://moggenova.it/mhops/