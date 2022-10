Il quintetto vocale Mezzo Sotto in concerto al Count Basie Jazz Club

I Mezzo Sotto sono un quintetto misto a cappella, nato nel 1997, con repertorio prevalentemente rivolto al jazz e al pop. La nitidezza e coesione dell'impasto vocale, la varietà del repertorio e degli arrangiamenti originali, hanno reso i Mezzo Sotto una delle realtà più interessanti nel panorama della musica a cappella italiana. I Mezzo Sotto presentano un concerto della durata di un'ora e mezza circa composto da brani eseguiti solo con le voci. Il repertorio comprende standard jazz, bossa nova, brani pop e d'autore arrangiati dal direttore artistico Fabio Alessi per essere eseguiti a cappella, oltre ad alcuni brani originali. Appuntamento sabato 22 ottobre alle 21:15 al Count Basie Jazz Club.

La sonorità delle sole voci, la coesione e le armonizzazioni rendono le esecuzioni originali e coinvolgenti, in un alternarsi di voci soliste a accompagnamento per proporre in modo vocale alcuni successi della storia della musica come "Lullaby of Birdland" e "Moon River" o il famoso "Libertango" di Piazzolla.

Barbara Aramini - Voce soprano

Eleonora Molinari - Voce soprano

Marta Giardina - Voce soprano

Andrea Molinari - Voce tenore

Fabio Alessi - Voce baritono

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it