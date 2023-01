Tornano nel Tigullio la Mezza Maratona delle due perle e Portofino Run

Domenica 5 febbraio 2023 si svolgerà la 16a Mezza Maratona internazionale delle due perle. La formula, consolidata ormai nel tempo, è quella della classica corsa di mezza maratona (21,096 chilometri) sul percorso a circuito Santa Margherita-Portofino e ritorno. Un percorso spettacolare, che garantisce visioni incomparabili sulla strada per Paraggi tra il parco marino e terrestre di Portofino e sul Monte di Portofino, per il quale si aspetta una cifra record di 2000 partenti.

Domenica 5 febbraio si parte alla 9 dal lungomare di Ghiaia di Santa Margherita Ligure e si va verso il porticciolo, località Covo di

nord est, Cervara, Paraggi, Portofino (giro di boa in prossimità della famosa ciassetta) e ritorno. Due giri fino al raggiungimento dei fatidici 21,096 chilometri. I runner o podisti, che dir si voglia, corrono in un ambiente fantastico, dove il gesto atletico più antico (la corsa) si sviluppa in un ambiente favoloso, a contatto con il mare e con la macchia mediterranea dell’Italian Riviera. Lo sguardo spazia verso la punta di Portofino e, più in là, verso la costa di levante, Zoagli, altre magnifiche località del Tigullio. La gara è organizzata dall’Atletica Due Perle di Nicola Fenelli e ha sempre goduto dell’appoggio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino.

Il meglio della maratona azzurra del terzo millennio ha preso parte alla corsa. Ricordiamo il campione olimpionico Stefano Baldini, Ruggero Pertile, il campione europeo 2014 Daniele Meucci, la nostra Emma Quaglia, campionessa europea a squadre nel 2014, la detentrice attuale del primato italiano Valeria Straneo (record della corsa on 1h11’20”), fino agli assi keniani come Alfred Sang, fino all’attuale recordman italiano di maratona Eyob Faniel. Il primato maschile (1h02’40”) appartiene a Said El Otmani e risale

all’ultima edizione disputata prima della pandemia, quella 2020.

Quest’anno la Mezza Maratona avrà al via una grande speranza, sbocciata improvvisamente: la 21enne bolognese Benedetta Coliva. Benedetta, vincendo la recente Maratona di Pisa in 2h35’43”, è una delle migliori italiane esordienti sulla distanza e ha portato nell’ambiente una ventata di entusiasmo e coraggio. Altro particolare interessante, la partecipazione di Valeria Straneo. L’eterna ragazza di Alessandria si è sempre esaltata sul circuito e, pur interpretando ora l’atletica in maniera diversa, intende lo stesso realizzare una performance all’altezza della fama. In campo maschile debutta sul percorso l’islandese (di casa in Italia) Hylinur Andresson: attualmente è detentore di tutti i record nazionali e vanta 1h02’40”. Una bella concorrenza gli renderà l’azzurro Stefano La Rosa, che nel 2015 vinse la gara con l’allora record del percorso ed è un perfetto conoscitore della Due Perle, oltre che reduce dagli Europei di Monaco. Interessante anche la presenza di Mina El Kannoussi, dell’Atletica Saluzzo, che ha

sempre fatto delle belle prestazioni. In gara anche i migliori runner liguri come Ghebrehanna Savio, Stefano Velatta dei Maratoneti Genovesi, Roberta Barna Scanu, una delle più forti atlete della categoria F45 in Italia, e Francesca Calcagno, campionessa italiana della sei ore su pista.

Anche quest’anno, sabato 4 febbraio, ci sarà Portofino Run: l’anteprima di dieci chilometri è una costante della Mezza delle due Perle dal 2013. Diecimila metri su strada per chi non abbia la preparazione della mezza maratona o, almeno, voglia optare per una distanza più corta. Anche per l’occasione panorami indimenticabili e visioni da cartolina. La partenza avverrà alle 15 in prossimità del Castello. In contemporanea Corrisanta, non competitiva aperta a tutti.

Non mancheranno importanti temi sociali e solidaristici: chi prenderà parte alla Mezza, tramite il versamento della cauzione, potrà contribuire alla nobile causa di padre Felice della Parrocchia di San Camillo di Genova, che è impegnato in una missione nel Togo, finalizzata alla costruzione di pozzi d’acqua. Il giorno prima, in occasione di Portofino Run-Corrisanta, lo stesso potrà essere fatto a beneficio dell’associazione “Bambini di Malika”, che ha l’intento di costruire una zona sportiva in Senegal.

Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni si può entrare nel sito www.mezzadelledueperle.it