Confermate Mezza Maratona e Corri Genova: appuntamento ad aprile

Appuntamento il 10 aprile 2022 con la Mezza di Genova e la Corri Genova (mentre la Family Run, camminata non competitiva di 4 km, è rinviata al 2023).

Potranno correre anche coloro che si erano già iscritti alla Mezza del 2020, poi annullata. Queste persone, al momento dell’apertura delle iscrizioni, riceveranno una mail con un coupon per iscriversi gratuitamente all’edizione 2022 e potranno confermare la partecipazione fino al 28 febbraio.

La Mezza Maratona

La mezza di Genova di 21 km si disputa in un percorso mozzafiato con partenza e arrivo nel Porto Antico (precisamente alle 9 da Caricamento). Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con un’altitudine massima di 41m.

Gli atleti potranno ammirare i principali luoghi d’interesse della città: l’Acquario di Genova, la Piazza centrale (piazza De Ferrari), il borgo marinaro di Boccadasse, l’ottocentesca via XX Settembre e la sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti.

L'iscrizione costa 25 euro più 2 euro di spese di segreteria fino al 28 febbraio, poi 32 euro fino al 15 marzo, infine 37 euro fino al 31 marzo e infine 42 euro fino al 6 aprile.

Il kit compreso nella quota include assistenza medica, assicurazione, medaglia ufficiale di partecipazione per gli atleti classificati al traguardo, pacco gara della manifestazione, pettorale di gara con chip integrato, servizio di cronometraggio, servizio pacemaker contrassegnati da palloncini, ristori lungo il percorso, ristoro finale all'arrivo, deposito borse e programma ufficiale con altri materiali informativi.

Corri Genova

La Corri Genova è una corsa non competitiva di circa 13 km con partenza e arrivo al Porto Antico di Genova. Può partecipare chiunque anche senza tessera e certificato medico.

Essendo una gara non agonistica la classifica finale verrà stilata in ordine alfabetico con il tempo finale di ogni arrivato.

L'iscrizione costa 15 euro più 2 euro di spese di segreteria fino al 28 febbraio, poi 22 euro fino al 31 marzo, infine 27 euro fino al 6 aprile.

Green pass

Al momento le normative prevedono il Green Pass Base per gli atleti under 50 e il Green Pass Rafforzato per gli atleti over 50 (normativa in vigore dal 15 febbraio 2022).

