Torna il “Mezza Carolina Day”: Arenzano festeggia il suo cocktail nel parco di Villa Figoli

Quinta edizione dell'evento che celebra il cocktail tipico di Arenzano: domenica 30 giugno a partire dalle 18, in Villa Figoli des Geneys, torna il “Mezza Carolina Day”.

Organizzato dal Comitato Mezza Carolina, in collaborazione con il Comune di Arenzano, sarà accompagnato da stand gastronomici, street food con specialità sfiziose, ma anche musica con gli Audio80. E ovviamente “Mezza” per tutti, ma con bicchieri in plastica riciclata e riutilizzabile.

La Mezza Carolina

La “Mezza” arenzanese è stata inventata nel 1967 da Ilio Ricchetti, titolare dell'allora bar Nardin: gli ingredienti sono mezzo bicchiere di vodka, mezza botttiglietta di Schweppes all'arancia, Bitter Campari e mezza fetta d'arancio. La festa è organizzata in occasione della giornata di Santa Carolina.