"Mezz'ora con l'opera", incontri intorno alla mostra "Make it new!"

Al Museo di Villa Croce di Genova , che ha sede in una villa ottocentesca in stile neoclassico

affacciata sul mare e circondata da un lussureggiante parco, è in mostra "Make it new!",

retrospettiva dell'artista ceco naturalizzato olandese Tomas Rajlich.



Tutti i giovedì, dal 24 giugno al 29 luglio, sarà possibile partecipare a " Mezz'ora con l'opera", un

breve approfondimento tematico alla mostra a cura dell'Area Educativa della Cooperativa

Solidarietà e Lavoro, per conoscere alcune opere del grande interprete internazionale

dell’astrattismo, in dialogo con altre opere chiave della collezione museale.



PROGRAMMA



"MAKE I NEW!"

Tomas Rajlich: la linea e il colore

24 giugno, 15 luglio



Tomas Rajlich, artista ceco naturalizzato olandese, è protagonista della mostra “Make it new” al

Museo di Villa Croce con la sua importante produzione pittorica e scultorea. La linea, vera protagonista dell’opera astratta di Rajlich è da lui trattata come base e griglia vera e propria delle sue tele, unita in un secondo momento al colore e agli studi sulla percezione, che lo accompagneranno in tutta la sua lunga carriera. Le sue opere sono esposte in stretta correlazione con le opere della collezione Cernuschi Ghiringhelli del Museo, scelte dallo stesso Rajlich in quanto testimonianza unica dello sviluppo dell’arte astratta in Italia dagli anni ‘30 in poi.





"IO BUCO LA TELA, DA QUI PASSA LA LUCE, PASSA L'INFINITO"

Lucio Fontana

1 luglio, 22 luglio



Lucio Fontana e il suo straordinario gesto di bucare la tela, e dunque far penetrare lo spazio reale

nella superficie piatta e il render l’arte a livello ambientale, diventano i protagonisti di un ciclo di

approfondimenti dedicati alle sue rivoluzionarie teorie e ai suoi principali momenti creativi. Grazie

alle opere presenti in mostra si inizierà approfondendo il primo periodo astratto, per poi passare al

periodo ligure e alla produzione ceramica. Si terminerà con lo spazialismo, dunque la serie dei “Buchi”

e soprattutto dei “Tagli”, senza dimenticare la declinazione di questa nuova teoria spaziale alle

sculture.



"LA BATTAGLIA PER L'ASTRATTISMO"

La Collezione Cernuschi Ghiringhelli a Villa Croce

8, 29 luglio



La collezione Cernuschi Ghiringhelli è un fondo di circa duecento opere donato dalla collezionista

Maria Cernuschi Ghiringhelli al museo di Arte Contemporanea di Villa Croce negli anni ‘80. Moglie

del gallerista e artista Gino Ghiringhelli, proprietario della galleria Il Milione di Milano, Maria

Cernuschi ha conosciuto e collezionato i protagonisti dell’arte del suo tempo credendo, con grande

lungimiranza, in giovani artisti che in quel momento erano ancora poco affermati, come ad esempio

Lucio Fontana. La galleria Il Milione è stata infatti culla delle pime mostre d’arte astratta in Italia e, in

generale, la prima Galleria italiana ad aver esposto opere dell’allora giovane Kandinskij.



INFO E PRENOTAZIONI

Le visite avranno luogo in 4 fasce orarie serali. Partenza alle ore 18.00/19.00/20.00/21.00 .



Prenotazione obbligatoria ai segg. contatti: tel. 010 580069; email: biglietteriavillacroce@gmail.com(max 5 persone a gruppo).

