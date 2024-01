Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo e visita guidata alla mostra sul presepe di Greccio

Prezzo non disponibile

In occasione dell’800° anniversario del “Natale di Greccio”, la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, dall’8 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024, andranno a visitare un presepe in una chiesa affidata ai frati francescani in tutto il mondo.

Per questa occasione le famiglie francescane liguri invitano tutti giovedì 25 gennaio alle ore 18:30 nella chiesa della Ss. Annunziata di Portoria - Santa Caterina da Genova. S. E. Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, presiederà la Santa Messa che sarà animata dal Coro “Le voci di S. Francesco” con un repertorio francescano: Dolce sentire, Alleluia - passeranno i cieli, Benedizione di Frate Leone, Belli, Dove due o tre e Ave Maria.

Dopo la Santa Messa è stata organizzata la visita alla mostra “Il presepe di Francesco. 800 anni dal primo presepe di Greccio” nel Museo dei Cappuccini. A condurre i partecipanti saranno pastori, pastorelle e nobili genovesi vestiti come nel passato grazie alla collaborazione con la Sartoria Storica del Comune di Genova.

Seguirà rinfresco.

Per informazioni:

Chiesa della ss. Annunziata di Portoria - Santa Caterina da Genova

Viale IV Novembre, 5 16121 Genova

info@bccgenova.org – 377 3817248

Nella foto: Giovanni Battista Casoni, Adorazione dei pastori, Museo dei Cappuccini Genova