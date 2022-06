“Un mese in giallo alla Feltrinelli”, ospiti gli scrittori Roberto Perrone e Federica Amadori

Per tutto il mese di giugno (fino a domenica 26) a laFeltrinelli di Genova ospita #UnMeseInGiallo: una rassegna pensata per “indagare” il genere letterario crime e noir attraverso un nutrito palinsesto di incontri con gli autori, eventi tematici, laboratori, passeggiate letterarie nei luoghi delle città narrate dai giallisti e progetti esclusivi per i frequentatori de laFeltrinelli.



Alla Feltrinelli di via Ceccardi, lunedì 13 giugno alle 18 Roberto Perrone, uno dei giallisti più amati, ritorna al romanzo e lo fa creando un nuovo indimenticabile personaggio, seducente, ribelle, ironico ed eroico malgrado lui stesso, e dando vita a molti altri coprotagonisti e comprimari meravigliosi. Il suo nuovo lavoro “Un odore di toscano” (HarperCollins) è un noir che sa appassionare, divertire, spaventare, colpire dritto al cuore.

Martedì 14 giugno alle 18 Federica Amadori presenta “L'ora dei cornuti” (Golem), un giallo ironico dove, sullo sfondo di un'indagine vera e propria, scorre con vena leggera una carrellata di casi umani: la depressa, l'arrampicatrice sociale, il faccendiere, il disadattato, il senzadio, il cornuto e l'egoista.

Appuntamenti anche nei giorni successivi: il 20 giugno alle 18 Alessandro Balossino presenta il suo nuovo giallo “Brilliant Corners” edito da De Ferrari Editore nella collana CrimenCafé, in dialogo con Isabella Pileri Pavesio, mentre mercoledì 29 alle ore 18 è la volta di Mario Paternostro che presenta “I delitti del Bianco. Un'indagine tra Genova e Courmayeur” (Frilli Editore).