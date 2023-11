“Merende da pirati” alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

Domenica 12 novembre La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone al suo giovane pubblico la speciale esperienza “Merende da pirati”, ispirata all’omonimo libro, curato da Lucrezia Giarratana e Cucina WoW, che unisce in maniera divertente immaginazione, alimentazione e cucina. L’appuntamento rientra nel calendario di eventi previsti per la quinta edizione di “Avventure tra le pagine - Leggiamo al museo” promossa da Kid Pass, che porta negli spazi culturali, grandi e piccoli, eventi di lettura creativa e laboratori legati alla letteratura per bambini.

L’attività alla Città dei Bambini inizierà con la lettura racconto in rima dell’autrice Lucrezia Giarratana con teatrino Kamishibai e proseguirà con un laboratorio nel quale i bambini creeranno un biglietto pop up e una maschera a tema piratesco. L'esperienza, della durata di un'ora, è prevista alle 10.30-12.30-14.30-16.30 (max 20 partecipanti per turno).

L’appuntamento arricchisce l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.

Ai più piccoli – fino ai 4 anni di età – è riservata Splash, un’area con ambientazione sottomarina, pavimento antitrauma, arredi morbidi e grandi personaggi fuori scala dove i bambini possono vivere un’esperienza tattile e sensoriale, mettere in gioco le proprie abilità e competenze e sperimentare la percezione dello spazio e del proprio corpo, sviluppando le capacità motorie e stimolando la propria fantasia. Altre quattro aree dedicate ai sensi – una sala per l’udito, una per il tatto, una per gusto e olfatto e una per la vista - propongono installazioni adatte a tutti, bambini, ragazzi e adulti, con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori. Le installazioni, a seconda del tema presentato, propongono una fruizione singola, a coppie o a piccoli gruppi.

La “Casa in costruzione” è un vero e proprio cantiere a misura di bambino (3-5 anni), inserito in un contesto dedicato alla città sostenibile, in cui i piccoli visitatori, equipaggiati di giubbino e caschetto, si dividono i compiti e scoprono i segreti delle costruzioni.

A novembre La Città dei Bambini e dei Ragazzi: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 con ultimo ingresso alle ore 16:00. La visita è su prenotazione obbligatoria con ingressi ogni ora. www.cittadeibambini.net