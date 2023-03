Mercoledì scienza su "Archittettura e fotovoltaico"

Mercoledì 29 marzo l’Associazione Amici dell’Acquario propone l’incontro con il fisico Pier Enrico Zani sul tema “Architettura e fotovoltaico”. Il relatore approfondirà come l’energia solare e la sua conversione in elettricità cambino la geometria e il colore dei nuovi edifici. Ora le tecnologie fotovoltaiche sono mature per trasformare gli edifici in centrali elettriche autonome e tutte collegate in rete con gli edifici vicini formando Comunità Energetiche. Occorre quindi inserire moduli solari nelle strutture architettoniche, sui tetti ed anche sulle facciate, ed in un certo senso cambiare i canoni estetici attuali.

Pier Enrico Zani, dopo aver sviluppato e realizzato la fabbrica di celle e moduli solari in Ansaldo (1978..1980) ed analogamente la fabbrica di moduli solari a Ferrania (Ferrania Solis srl 2008..2015), negli ultimi anni è Senior Consultant per grandi ditte internazionali. Gli argomenti principali riguardano sia applicazioni fotovoltaiche tecnologiche di fabbricazione sia realizzazione di grandi impianti sul territorio. Appassionato di architettura e in particolare dei progetti avveniristici di Antonio Sant’Elia, che già nel 1905 disegnava edifici completi di centrale elettrica, Zani ha sviluppato la sua attività unendo la ricerca più avanzata all’estetica.

L’incontro, che rientra nel ciclo “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?”, è alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it