Mercoledì scienza all'Acquario dedicato al "linguaggio" dei fossili

Mercoledì 2 novembre, alle ore 17, si tiene la nuova conferenza del ciclo “Linguaggi della scienza: un mare di sorprese” organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario in collaborazione con Costa Edutainment e Università di Genova. Il tema ‘’Alcuni fossili urlano, altri bisbigliano; a modo loro raccontano una storia. Servono orecchie da bambino per ascoltarli’’ è affrontato da Antonino Briguglio, professore associato in Paleontologia e Paleoecologia presso l’Università di Genova.

Moltissime rocce che compongono le montagne e le colline che ci circondano sono ricchissime di fossili e rappresentano quindi un patrimonio paleontologico importante che occorre studiare, divulgare e allo stesso tempo proteggere.

Il mestiere del paleontologo è indubbiamente molto affascinante perché insegna ad ascoltare ed interpretare il racconto dei fossili.

I resti fossili parlano una lingua complessa che racconta di climi passati, di ambienti ormai introvabili e di biodiversità al limite della fantascienza. Ascoltando attentamente e imparando ad interpretare la loro lingua, riusciamo a ricostruire la storia della Vita sulla Terra con i suoi momenti di massima espansione e biodiversificazione, così come le sue terribili estinzioni di massa.

Riusciamo a ricostruire la storia perduta di montagne e pianure ormai scomparse e di mari e oceani passati che si sono succeduti nei milioni di anni di storia passata. Conoscere il nostro passato diventa quindi un tassello fondamentale per comprendere meglio il presente e immaginare il futuro.



L’incontro e tutti i successivi in calendario si tengono alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it