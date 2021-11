Tornano i mercoledì musicali de A Compagna: il programma completo

Riprendono le attività de "I mercoledì musicali" de A Compagna, in cui talentuosi musicisti proporranno un calendario di incontri.

Gli eventi si terranno sempre nella sede della storica associazione in piazza della Posta Vecchia e inizieranno alle 17.

Nella prestigiosa dimora storica di Palazzo Agostino de Franchi, nel cuore del centro storico di Genova in piazza della Posta Vecchia al numero 3, torneranno a risuonare le note nel salone nobile grazie alla presenza di artisti sia affermati (quattro appuntamenti) sia di promettente successo (tre appuntamenti), in una alternanza tra noti professionisti e giovani strumentisti, che si affacciano al mondo dello spettacolo.

La stagione è stata curata dal maestro José Scanu, che ha chiamato vari artisti tutti liguri e attivi anche a Genova, con lo scopo di riprendere questa storica attività curata da A Compagna, iniziata a cavallo tra le due guerre e che ultimamente si era interrotta.

Programma

L’apertura della “storica” stagione, il 24 novembre, è affidata al violinista Andrea Cardinale, uno dei maggiori interpreti paganiniani, secondo premio al Concorso mondiale “The world festival contest of National culture and arts”, svoltosi a Londra nel 2020, che proporrà un impegnativo programma diviso tra le sonate di Bach e i capricci di Paganini.

Mercoledì 15 dicembre sarà la volta del duo “Romanza” composto dal contralto Elena Lanza, accompagnato alla chitarra da Paolo Romanello, che proporranno un ampio recital di canzoni da Settecento ad oggi, dal classico alla canzone d’autore, ovvero da Vivaldi a De André.

Ad aprire l’anno mercoledì 19 gennaio un giovane interprete polistrumentista, Fabrizio Leopardi, che terrà uno straordinario concerto in cui si alternerà nella esecuzione al pianoforte e poi al violino, con un ampio programma di tutto rilievo comprendente Liszt, Paganini, Chopin e Debussy.

Mercoledì 23 febbraio sarà la volta di un’altra giovane promessa, il pianista Simone Morgillo, che presenterà un programma pianistico dedicato al Novecento italiano e con una prima esecuzione di un brano del compositore Luca Brignone.

Mercoledì 23 marzo sarà la volta di Michele Trenti, direttore d’orchestra e presidente dell’Associazione Amici di Paganini, in questa occasione in veste di chitarrista, in cui presenterà un originale programma dal significativo titolo: “il liuto e la chitarra a Genova dal Rinascimento al Novecento”.

Dedicato ad altri giovani promesse sarà il concerto di mercoledì 20 aprile con il duo di chitarre Guglielmo Chiaratti Luca Repetti, impegnati in un vasto programma dal Settecento di Scarlatti e Bach, passando da Rossini fino al Novecento con Piazzolla e De Falla.

A chiudere la rassegna de “I mercoledì musicali” a Palazzo Agostino De Franchi sarà il poeta e cantautore Stefano Crispini, che mercoledì 25 maggio terrà una conferenza concerto dal suggestivo ed evocativo titolo: “La canzone dialettale ligure e genovese di tradizione orale: frammenti di un immaginario popolare”.