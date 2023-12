Concerto degli Auguri di A Compagna con Gianluca Barragato e Claudio Patané

Prezzo non disponibile

Proseguono “I Mercoledì Musicali” di A Compagna. Il terzo concerto, quello degli Auguri, sarà molto interessante con un duo pianoforte-chitarra di giovani e valenti musicisti. Come sempre l’organizzazione è curata da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro Josè Scanu, Direttore Artistico e la partecipazione di Isabella Descalzo.

I concerti sono tenuti, come di consueto, sempre con la collaudata modalità in forma divulgativo/musicale. I concerti dei Mercoledì Musicali sono in sede A Compagna, piazza della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17. Necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org