Con il Circolo Mandolinistico Risveglio tornano “I Mercoledì Musicali” di A Compagna

Mercoledì 8 novembre alle ore 17 tornano “I Mercoledì Musicali” di A Compagna, che giungono alla quarta stagione dopo il successo in crescendo delle precedenti. Come sempre l’organizzazione è curata da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro Josè Scanu, Direttore Artistico, e la partecipazione di Isabella Descalzo.

Per il programma 2023-2024 viene proposto un calendario molto rinnovato sia per la presenza di talentuosi musicisti e sia per la proposta di combinazioni musicali con strumenti a fiato. I concerti saranno tenuti come di consueto sempre con la collaudata modalità in forma divulgativo/musicale. I concerti dei Mercoledì Musicali saranno in sede A Compagna in in Palazzo Agostino De Franchi, piazza della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17.

Necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org.

Circolo mandolinistico Risveglio

Il concerto di apertura sarà affidato a Il Risveglio - Circolo mandolinistico nell’anno del Centenario. Direttore Eliano Calamaro. Fondato nel 1923, Il Circolo Mandolinistico Risveglio, erede di una grande tradizione del mandolino a Genova ed in Liguria, ha celebrato quest’anno il 1° ottobre 2023 il 100° anniversario di fondazione, organizzando a Genova 4 concerti speciali con ospiti e musicisti illustri che, negli anni, hanno collaborato con l’orchestra: il primo ottobre nel Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi con l’arpista M.a Alessandra Magrini; il 7 ottobre con il mandolinista M° Carlo Aonzo, il chitarrista M° Katsumi Nagaoka e tanti amici ed ex orchestrali al Teatro G. Modena; il 14 ottobre con il mandolinista M° Matteo Scovazzo a Villa De Mari di Prà e il 21 ottobre con il chitarrista M° Fabrizio Giudice. In ogni concerto è stato eseguito un programma differente tratto dal prezioso archivio dell’Associazione.

Il Circolo infatti conserva un ricchissimo archivio intitolato all’indimenticabile Arnaldo Tegoni, violinista e mandolinista, nonché segretario e presidente del Circolo per molti anni: si tratta di una vasta e preziosa collezione musicale da lui costituita e curata che è di grande rilevanza per ciò che riguarda la storia del mandolino in Liguria, trattandosi del più importante riferimento regionale per la letteratura mandolinistica e per orchestra a pizzico, collezione nota anche a livello internazionale e fruita da studiosi di tutto il mondo. Il “Risveglio”, dal 1923 fino ai giorni nostri, continua a tenere viva la cultura musicale e la tradizione legata agli strumenti a pizzico ed in particolare al mandolino, forte di essere rimasto l’unica associazione di questo tipo a Genova, di molte presenti nel primo Novecento. L’orchestra del Circolo Mandolinistico Risveglio nel corso della sua storia ha partecipato a numerose manifestazioni e concorsi.

È da evidenziare il forte legame, testimoniato da segnalazioni di concerti eseguiti insieme, tra il Risveglio ed il grande mandolinista Nino Catania (Catania, 1907-Genova, 1985), artista che fece assurgere lo strumento ad un livello mai conosciuto prima, con l’esecuzione di brani originali composti appositamente per lo strumento da grandi autori classici: Beethoven, Mozart, Vivaldi, Hummel. Nel corso degli anni il Risveglio ha partecipato a concorsi, manifestazioni in Italia ed all’estero, alle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, sia in città sia fuori regione, valorizzando in altre occasioni il tributo ad artisti come Pasquale Taraffo, virtuoso chitarrista genovese, nel 75°anniversario dalla sua scomparsa. Oggi il Circolo Mandolinistico Risveglio svolge la sua opera di divulgazione sia nella didattica sia nel recupero e nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio originale e della tradizione senza tralasciare trascrizioni e arrangiamenti di brani tratti da colonne sonore e musica contemporanea.

Il calendario

Mercoledì 29 novembre 2023

Fabrizio De Ferrari, pianoforte

Il Choro - Musica strumentale brasiliana tra samba, jazz ed echi classici

Mercoledì 13 dicembre 2023

Gemini Duo, pianoforte e chitarra

Note di viaggio: movimento in 3 stili

Mercoledì 17 gennaio 2024, ore 17.00

Guglielmo Nicolini, Caterina Picasso - Duo trombone-pianoforte

Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 17.00

Paolo Romanello, Paolo Rossi - Duo di chitarre

Viaggiando in musica dal Nord al Sud America

Mercoledì 14 febbraio 2024, ore 17.00

Federico Diomeda - Eugenio Romanello - Duo pianistico

Mercoledì 28 febbraio 2024, ore 17.00

Simone Morgillo - pianoforte

Mercoledì 06 marzo 2024, ore 17.00 - Festa della Donna

"Concerto Lirico” allievi della classe di Canto di Lilia Gamberini,

Soprano e docente al Conservatorio Vivaldi di Alessandria

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 17.00 - Concerto di chiusura

Fabrizio Leopardi, Ilaria Scanu Montelatici - duo di violini