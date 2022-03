Mercato della Riviera delle Palme a Cogoleto

A Cogoleto torna un atteso appuntamento, quello con il mercato Riviera delle Palme.

I banchi verranno posizionati nei parcheggi del lungomare domenica 3 aprile dalle 8 alle 19,30.

Saranno presenti tanti rivenditori di merci varie per gli amanti dello shopping a cielo aperto: si va dall'abbigliamento alle calzature, dagli accessori alla biancheria per la casa, e tanto altro, per un mercatino che ha voluto fare della qualità il suo biglietto da visita.