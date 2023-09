Il Mercato Riviera delle Palme fa tappa a Cogoleto con i migliori ambulanti della Liguria

Torna il Mercato Riviera delle Palme a Cogoleto: l'attesissimo mercato a cielo aperto farà tappa in riviera domenica 15 ottobre dalle 8 fino alle 19:30, per proseguire nel tour ligure 2023. Appuntamento lungo la Passeggiata a Mare con i migliori ambulanti della Liguria. Tante opportunità con abbigliamento uomo e donna, intimo, pelletteria, scarpe, borse, accessori, biancheria per la casa e cosmetici. Non mancheranno i banchi alimentari con le loro prelibatezze