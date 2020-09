Mercato Europeo a Voltri tra artigianato e street food

Il Mercato Europeo Genova approda a Votlri (piazza Caduti Partigiani Voltresi) dal 1 al 4 ottobre 2020: largo allo shopping, con anche area street food ed enogastronomia.

L'orario va dalle 10 alle 24, con ingresso gratuito.

L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0.

Ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "food e drink experience".

Mercato Europeo Anva Confesercenti, è l’appuntamento con produttori e commercianti provenienti da ben 16 paesi europei e Sud America con oltre 30 banchi in esposizione. Gli stand saranno un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo.

L’iniziativa, è l'occasione per degustare sapori e profumi internazionali e fare acquisti particolari, insoliti, tipici dei Paesi di provenienza dei commercianti che arrivano da tutta Europa e non solo. Lasciatevi conquistare dai profumi e dai sapori di: Austria, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Scozia, Gran Bretagna e naturalmente l’Italia.

L'evento è organizzato da Anva e Confesercenti. Per informazioni: 055 2705287