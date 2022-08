Arriva a Genova il Mercato Europeo con artigianato e street food

Genova ospita il Mercato Europeo, con street food e artigianato da tutta Europa. Appuntamento in Piazza Caricamento da giovedì 1 a domenica 4 settembre, a partire dalle ore 10 fino alle 24. L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti più di 40 stand europei ed internazionali, spazio anche allo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali.

L'evento è organizzato da Anva e Confesercenti Genova, ingresso gratuito.