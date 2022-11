Torna in piazza Piccapietra il tradizionale Mercatino natalizio di San Nicola

Prezzo non disponibile

Tra i vari mercatini natalizi che tornano ad allietare le nostre piazze in questi giorni, non può mancare il Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra. L'evento, ormai un classico del Natale genovese essendo giunto alla XXXIII edizione, si svolgerà da sabato 3 a venerdì 23 dicembre.

Con il suo tendone, riproduce le antiche colorate abitazioni genovesi e presenta numerose idee regalo, dal vestiario all’artigianato, dalla gastronomia alla bigiotteria. Durante il periodo si terranno anche laboratori per bambini ed eventi. Come sempre un occhio di riguardo per la solidarietà, con la tradizionale lotteria di beneficenza.