Tradizionale “Giornata del Volontario” al Mercatino di San Nicola

La tradizionale “Giornata del Volontario” completa il calendario dele iniziative domenicali in programma al 33esimo Mercatino di San Nicola. Come di consueto, il 18 dicembre, dalle ore 10:30, sul palco presente in piazza Piccapietra saliranno i rappresentanti delle associazioni presenti al Mercatino per raccontare i rispettivi progetti e confrontarsi su idee comuni nel nome della solidarietà.

Ma c'è di più: quest’anno, per la prima volta, gli organizzatori hanno deciso di estendere l’invito ad altre realtà presenti sul territorio per dar loro modo di avere un canale di visibilità per raccontare la propria missione benefica. Dopo il tradizionale corteo in abiti d’epoca, che lo scorso 8 dicembre ha attraversato le vie del centro di Genova, e la giornata dedicata ai bambini, con scambi di figurine e card, il Mercatino di San Nicola propone un’altra iniziativa coniugando la tradizione alla solidarietà. Le associazioni partecipanti sono: Gigi Ghirotti Onlus, UNITALSI, Comunità Sant’Egidio, Braccialetti Bianchi, LILT Genova, Centro per Non Subire Violenza, Airc Genova, Caritas.

Alla “Giornata del Volontario” aderiranno anche le tre associazioni a cui saranno destinati i fondi raccolti quest’anno. Il progetto “Accoglienza e aiuto” proposto dall’ Associazione LA DIMORA ACCOGLIENTE O.D.V che si pone come obiettivo di assistere categorie di persone in situazione di disagio sociale, il tutto finalizzato al raggiungimento del livello di autonomia. L’ente di formazione, presente nel quartiere di San Fruttuoso dal 2016 e attivo nel territorio ligure nelle sedi di Genova, Savona e La Spezia da oltre 30 anni, è incubatore di idee e progetti innovativi di inclusione sociale e inserimento lavorativo e socio lavorativo, con particolare attenzione a persone in situazione di svantaggio o a rischio di esclusione sociale.

Il progetto “Diversità come valore” proposto da ISFORCOOP GENOVA: rivolto in particolare ai giovani con disabilità, attraverso attività per l’integrazione socio lavorativa (corsi A.I.S.L.) e attività professionalizzanti e individualizzate (corsi A.P.I.M.) coordinate tra le famiglie dei ragazzi, le A.S.L. e l’ente stesso.

Infine, il progetto “Autonomia energetica Covo degli Orsi” proposto da LA BAND DEGLI ORSI: dopo aver restaurato negli anni precedenti, e inaugurato nel corso di questo anno il COVO DEGLI ORSI (ex Casa Rossa nel quartiere di Sturla), attraverso la gestione della zona ristoro del Mercatino di San Nicola, l’Associazione si pone come obiettivo quello di finanziare l’acquisto di

pannelli solari per soddisfare il fabbisogno energetico della propria struttura di accoglienza.

Conclude la lunga corsa alla solidarietà la tradizionale lotteria benefica, in programma alle 18 di venerdì 23 dicembre, che quest’anno mette in palio ben quattro maglie ufficiali autografate da alcuni giocatori rispettivamente dell’U.C. Sampdoria e del Genoa C.F.C.

Ma il Mercatino di San Nicola è anche sinonimo di buona tavola. Nel fitto calendario degli appuntamenti in programma sono ancora previste diverse sagre, già iniziate nei giorni scorsi, che proporranno menu tipici e sapori della tradizione. Il 17 dicembre spazio al minestrone alla genovese e al salame di Sant’Olcese. A chiudere il tour delle sagre il 18 dicembre quella a base di tigelle e salumi, rigorosamente accompagnate da vino lambrusco. Quest’anno il Mercatino coinvolgerà anche alcuni noti ristoratori genovesi che si alterneranno nelle preparazioni delle specialità proposte nei giorni della manifestazione. Tra gli altri saranno presenti gli chef dell’Ippogrifo, Zupp, La Rosa di Sussisa e Il Cuoco Pescatore di Recco. Il Mercatino offre anche il

pranzo a tutti i senza tetto e ai bisognosi.

Grande novità della XXXIII edizione, è l’allestimento di tre presepi all’interno dell’area fieristica, due messi a disposizione dall’associazione di Crevari e il terzo realizzato in loco dagli artigiani della Casa Famiglia di Franconalto. Cresce anche il numero di associazioni presenti, ben 120, record assoluto per il Mercatino, e il numero di espositori: tra i 70 stand ci sarà spazio per nuovi artigiani, curiose attività (tra cui l’animazione per bambini a tema “cartoni animati”) e antichi mestieri, dal ceramista all’impagliatore, dalla ricamatrice al burattinaio. Confermati i laboratori: quelli mattutini per le scuole e, novità di quest’edizione, quelli per realizzare centro tavola natalizi. Come da tradizione, il Mercatino si conferma pet-friendly, con una serie di laboratori e iniziative, in collaborazione con diverse associazioni, per intrattenere e divertire adulti e bambini.

Anche quest’anno la cucina del Mercatino di San Nicola, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso degli Alpini, si occuperà dei pasti per le mense dei poveri, che verranno distribuiti in diverse zone della città; chiunque fosse interessato a partecipare all’iniziativa potrà presentarsi ogni mercoledì, giovedì e venerdì al mercatino. Inoltre, dopo tre anni di assenza, sono tornati gli animali (quattro caprette) tra i banchi della fiera, portati dalla fattoria didattica di Tiglieto.

Sono infine ancora molti gli eventi collaterali tra musica, risate e laboratori, che andranno a completare un calendario ricco e variegato. Sul palco del mercatino saliranno i Kengo Jumps e Andrea Trabucco (16 dicembre), Buggia Angels Choir e I Piccoli Chitarristi (17 dicembre) e i Quarantagradi (20 dicembre).

Il Mercatino di San Nicola, manifestazione sostenuta da Comune di Genova e Regione Liguria, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21, mentre al sabato e alla domenica il Mercatino chiude alle 21:30.