Mercatino Repentino, la festa di Natale del Laboratorio Per Inciso con handmade, design, musica e food

Sabato 16 Dicembre ritorna a Genova Il Mercatino Repentino, dalle ore 11 alle 21, la festa di Natale nella sede del laboratorio Per Inciso. L'evento si svolge in via Caffaro 101r, dove sarà possibile ammirare una colorata mostra-mercato di artisti che spaziano dall'illustrazione, alla stampa d’arte, dalla fotografia analogica alla scultura e altre diverse forme artistiche.

Espongono i seguenti artisti:

Damiano Boldrini

Elisabetta Civardi-Matita Studio

Francesca Dainotto

Gaia De Vita

Gregorio Giannotta

Marco Laganà

Marcella Mangano

Valeria Nieves

PER INCISO + la Città di carta festival

Ciro Piscitelli

Alice Piscitelli

Paola Rando

Elisa

Oltre alla mostra mercato si terranno due workshop di incisione e stampa e diverse dimostrazioni.

FOOD e MUSICA

Non mancherà un punto di ristoro per la merenda, con prelibatezze dolci e salate, e per riscaldarsi tè, caffè e Liquori squisiti per sostenere l'associazione PER INCISO aps. Per concludere la bella giornata alle 19 concerto live del gruppo Barbagrammi:musica in via d'estinzione! Da Jannacci a Paolo Conte passando per Piero Ciampi e Gabriella Ferri. Poi un salto nella canzone dialettale, quindi si svolta a sinistra nei pezzi originali. Mai scontati. Mai noiosi. Sempre freschi e divertenti!

L'iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del Bando SPACE_ Spazi di PArtecipazione al CEntro.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti pagina facebook Per Inciso