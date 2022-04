Mercatino "Peglingusto e Creatività" per la Festa della Mamma

Domenica 8 maggio, come ogni seconda domenica del mese, a Pegli torna il mercatino con banchi di eccellenze alimentari selezionate di Peglingusto e i creativi con le loro creazioni uniche handmade. Tante idee regalo pensate anche per la Festa della Mamma per questa edizione.

Appuntamento sul lungomare di Pegli, dall'angolo con i giardini Sopranzi a piazza Porticciolo.

A causa dei lavori sulla passeggiata i banchi alimentari di solito posizionati sul lungomare vicino a molo Archetti sono stati spostati da Last Beach bar/Lungomare incrocio via Pallavicini alle bandiere. Gli alimentari si troveranno all'angolo con i giardini Sopranzi (bandiere), mentre i creativi saranno vicino alle bandiere in piazza Porticciolo.