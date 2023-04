Al via lo storico Mercatino di Pasqua in piazza Matteotti

Torna lo storico Mercatino di Pasqua organizzato da Terliguria Confesercenti in piazza Matteotti a Genova dove, a partire da mercoledì 5 fino giovedì 20 aprile, sarà possibile acquistare prodotti enogastronomici, manufatti artigianali, articoli di bigiotteria e tante altre idee regalo.

Tante le chicche tra cui scegliere passeggiando tra i 24 banchi del mercato, come l’oggettistica in legno realizzata da Marisa Carrea: «Porto avanti una tradizione di famiglia iniziata da mio padre e, probabilmente, in Liguria siamo rimasti gli unici a lavorare con il legno di ulivo, dal quale ricaviamo caratteristici taglieri, cucchiai, ciotole, portachiavi, tutto rigorosamente a mano».

All’insegna della tipicità sono anche i “Profumi della Liguria” di Pasquale Fervorini: «Realizziamo saponi, profumatori per ambiente e confezioni regalo: tra questi anche un particolarissimo bagnodoccia al basilico che è possibile trovare solo da noi».

Paolo Tonti, invece, produce l’Hippocras, un particolare vino aromatizzato con proprietà curative: «Si tratta di un’infusione a freddo di zenzero, cannella e garanga in una base di barbera in purezza, indicato come digestivo, calmante dello stomaco e disinfettante».

Il Mercatino di Pasqua di piazza Matteotti, come detto, rimarrà aperto fino al 20 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 19:30.