Mercatino di Natale a Rovegno

Si avvicina il Natale e Rovegno, ci si prepara alle festività con un appuntamento in programma giovedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata. Sarà una giornata di festa con attrazioni sia per i grandi ma soprattutto per i più piccoli. L’evento, proporrà già dal mattino diversi stand con prodotti e produzioni artigianali della vallata e non solo. La giornata è dedicata in particolare ai più piccoli: ci sarà l’Elfo, che raccoglierà tutte le lettere dei più piccoli per portarle a Babbo Natale, poi una pesca di beneficenza e il trucca bimbi. Cioccolata calda e vin brulé per tutti.