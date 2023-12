Mercatino di Natale a Pieve Ligure con spettacoli, animazioni, gastronomia, musica e sfilata di moda

Pro Loco Pieve Ligure - APS in collaborazione con il Comune di Pieve Ligure ha il piacere di organizzare il primo Mercatino di Natale venerdì 8 dicembre in piazzale San Michele dalle ore 9 alle 20. Durante tutta la manifestazione avranno luogo giochi, spettacoli e laboratori per grandi e piccini, sarà presente anche la "Band degli Orsi".

La mattina dalle 10:30 animazione col "Paese dei Balocchi", il Luna Park degli Elfi di Jeca Eventi. Alle 15:30 spettacolo col cantastorie Picetti, quindi alle ore 16:30 spettacolo di Arti Circensi "Giambello Circus" di Jeca Eventi.

Alle 12:30 apertura degli stand gastronomici a cura di Ristorante "Lo Scalo" e volontari della "Colazione del Povero". Sempre alle 12:30 si svolgerà in piazza la sfilata di moda di Chiara Farsaci. Le modelle saranno preparate da "Le Coiffeur Pieve" di Valentina Toscano e da Nymphaeum Parrucchiere Estetica Camogli.

La magia del Natale esploderà alle 18 con la tradizionale accensione della Stella Cometa sopra il Santuario ad opera dei Volontari "Amici di Santa Croce", a seguire riscalderanno gli animi il coro Gospel "Spiritual & Folk" e tanto, fumante vin brulè. Selezione Musicale Paolo Benvenuto.

Bus navetta A/R gratuito per tutta la durata della manifestazione, con partenza Stazione FF.SS. In caso di tempo avverso alcune iniziative pomeridiane avranno luogo presso il Teatro Massone.