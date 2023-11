Mercatino di Natale e laboratorio di teatro per bambini a Ri

La parrocchia di Ri Basso a Chiavari presenta due iniziative in occasione del Natale, con un'attenzione speciale ai bambini.

Mercatino di Ri

Verrà inaugurato domenica 26 novembre alle ore 11 il Mercatino nel salone della parrocchia di Ri a Chiavari, in via Piacenza 285. L'iniziativa poi prosegue nelle seguenti date: sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 9 alle 19; domenica 10, 17, 24 dicembre dalle 9 alle 12.

Vengono esposti oggetti artigianali e natalizi realizzati con passione e cura dal gruppo di volontarie della parrocchia. Non mancheranno le frittelle di Ri offerte a tutti! Inoltre è possibile anche trovare diverse "occasioni" legate al mercatino del RI-USO, oggetti per la casa, ma anche abbigliamento, in buono stato, e giocattoli per i bambini. Il mercatino è attivo in parrocchia da più di venti anni con l'intenzione di sostenere l'attività caritativa della comunità cristiana. I ricavati dell'iniziativa vengono destinati all'aiuto di diverse famiglie del territorio cittadino grazie all'impegno gruppo caritas parrocchiale.

Laboratorio di teatro per i bambini

Una bella opportunità per i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 13 anni nella parrocchia. Corso di teatro motricità: una palestra per la fantasia, mira a sviluppare la creatività inventando storie e situazioni e l'empatia in un divertente ed educativo gioco di gruppo che si basa sulla comprensione delle emozioni proprie ed altrui. La pratica dell'improvvisazione aiuta ad imparare ad analizzare nel profondo la realtà, capire l'altro e instaurare relazioni sane e gioiose divertendosi ad immaginare e creare. il laboratorio è curato da Sara Solari. Si svolge ogni lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30. È gratuito per i bambini e i ragazzi del quartiere (i costi sono coperti dalla parrocchia): occorre iscriversi via mail parrocchia.ribasso@gmail.com

Sara Solari:

- diploma accademia nazionale del cinema di Bologna

- ha studiato recitazione\dizione per 15 anni (ass.cult.Il Minollo Chiavari)

- laurea in lettere musica e spettacolo

- insegnante scuola primaria e infanzia

- esperienza in laboratori teatrali\aiuto regia a scuola e in teatro (Stabile\Archivolto)

- 8°anno di corso Casetta Teatro