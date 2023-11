Mercatino di Natale di Helpcode a sostegno dei progetti in difesa dei bambini

Helpcode, onlus con sede a Genova che lavora in Italia e nel Mondo per salvaguardare i diritti dell'infanzia, organizza il consueto Mercatino di Natale da sabato 2 a venerdì 22 dicembre, nella sede di via XXV Aprile 12/b. Sarà possibile trovare tessuti e prodotti di artigianato realizzati dalle comunità sostenute dall’Associazione in Mozambico, Nepal e Cambogia. Il ricavato della vendita va a sostegno dei progetti di Helpcode in Italia e all’estero.

Orari: 10-13 14-18, dal lunedì al sabato, domenica chiuso. Info al numero 010 5704843 oppure via email a info@helpcode.org. Per collaborare come volontari scrivere a volontari@helpcode.org