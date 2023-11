Mercatino di Natale del fatto a mano al Forte Tenaglie con tante idee regalo

Prezzo non disponibile

Doppio appuntamento con il Mercatino di Natale di Forte Tenaglie: sabato 25 e domenica 26 novembre e sabato 2 e domenica 3 dicembre tornano le bancarelle natalizie del fatto a mano organizzate da La Piuma Odv, l'associazione con sede proprio al Forte Tenaglie, che negli anni sta recuperando e restituendo all'uso sociale.

Ceramiche, collane, bambole, artigianato natalizio, sostenibilità per la casa e tante altre idee regalo a sostegno delle attività dell'associazione, dalle ore 15 alle 20. Alle 15:30 vivita guidata della parte in superficie del Forte e visita alla “Santa Barbara”. Domenica 3 dicembre alle 16:30, inoltre, è in programma la Merenda di Natale.

Partecipazione senza prenotazione a offerta libera. Per info e dettagli www.lapiumaodv.it o pagine facebook La Piuma al Forte Tenaglie.