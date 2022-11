Mercatino di Natale del DLF a Rivarolo con musica e divertimento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/12/2022 al 11/12/2022 Orario non disponibile

Sabato 10 e domenica 11 dicembre, all'Arena Albatros di Rivarolo in via Roggerone, torna il Mercatino di Natale del DLF (Dopolavoro Ferroviario Genova) con bancarelle, artigianato natalizio, gastronomia, musica e divertimento. Tra gli ospiti Rino Giannini di Zelig e il Circo di Stetofa, ma in programma anche un torneo di cirulla accompagnato dai Canterini della Valverde, un torneo di burraco insieme ai Canterini della Valbisagno e attività con La casa di quartiere 13D di Certosa.