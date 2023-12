Mercatino di Natale solidale a Certosa con punto raccolta di generi alimentari

Sabato 9 dicembre a Certosa arriva il Mercatino di Natale all'insegna della solidarietà. Sarà possibile acquistare prodotti artigianali e alimentari del territorio, libri, oggetti vari e tante idee regalo per un Natale solidale. Sarà inoltre presente un punto raccolta di generi alimentari, come biscotti, cibo in scatola, prodotti per l'infanzia e in generale a lunga conservazione.

Il ricavato andrà al Centro d'Ascolto per le famiglie in difficoltà del quartiere. Appuntamento in piazza Piombino dalle 9 alle 13.