Mercatino di Natale a Belvedere con laboratorio per bambini e incontro con Babbo Natale

Il Comitato Promontorio&Belvedere ha organizzato un Mercatino di Natale che si terrà domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18, presso il Circolo Ricreativo Belvedere in Corso Belvedere 21 - Sampierdarena.

Dopo il grande successo del mercatino del 15 ottobre a Promontorio e con i tanti messaggi ricevuti in cui si richiedeva un altro evento simile, si è deciso di organizzare un evento a tema natalizio nella collina adiacente, per presentare un’altra perla di Sampierdarena. Durante l'evento a partire dal mattino verrà allestito un mercatino con oggetti e abbigliamento usato selezionato e artigianato home made, il tutto donato o confezionato dagli abitanti della zona.

Dalle ore 14 laboratorio per bambini dedicato alla costruzione di un addobbo natalizio, nonché possibilità di incontrare Babbo Natale per consegnare la propria letterina "Caro Babbo Natale per il mio quartiere vorrei..."

Inoltre sarà possibile visitare la bellissima Chiesa di Belvedere con una meravigliosa parentesi artistica (assaggio dello spettacolo di ART) e il chiostro in cui verrà allestita una mostra.

Il Comitato, di recentissima formazione, si occupa di promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività e interventi finalizzati a raccogliere le problematiche del Quartiere di Genova Sampierdarena, Promontorio, Belvedere e zone limitrofe. Sostiene attività sociali, culturali, sanitarie, tecnologiche ma anche di tutela ambientale e paesaggistica, come nel noto e controverso caso della maxi antenna a Promontorio.