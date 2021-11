Mercatino degli artigiani e merenda a Sant'Olcese

Indirizzo non disponibile

Sabato 20 novembre alle ore 10,30 l'agriturismo E Reixe di Sant'Olcese organizza il mercatino degli artigiani con merenda.

Il prato dell'agriturismo per l'occasione si colorerà dei banchetti degli artigiani di "Arti e Mani tra gli orti" e di altri ospiti, per una giornata dedicata all'handmade in mezzo alla natura e con la merenda dell'agriturismo.