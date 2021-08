Il Mercatino di Forte dei Marmi a Moneglia

Venerdì 20 agosto il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Moneglia.

Appuntamento già dalle 7 del mattino, in corso Libero Longhi, con le bancarelle degli ambulanti di artigianato toscano.

Per tutta la giornata, residenti e turisti potranno ritrovare l’offerta merceologica che meglio interpreta il concetto di Versilia Style: calzature, pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna e capi in pelle. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia.