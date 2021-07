Mercatino da Forte dei Marmi a Bogliasco

Orario non disponibile

Bogliasco

La prima domenica di agosto, appuntamento a Bogliasco con il Mercatino da Forte dei Marmi ospite della Proloco del paese.

Per tutta la giornata, dal primo mattino fino a sera, in via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, gli appassionati del Versilia Style ritroveranno la consueta offerta commerciale del mercatino.

Ci saranno le collezioni primavera-estate, abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia. Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano.