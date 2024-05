Torna il celebre Mercatino da Forte dei Marmi: appuntamenti a Moneglia e Campomorone

Torna in Liguria il celebre Mercatino da Forte dei Marmi. Sabato 1° giugno il tour più trendy d’Italia arriva a Moneglia, in corso Libero Longhi dalle 8 alle 20, mentre domenica 2 giugno l'appuntamento è a Campomorone in piazza Guglielmo Marconi dalle 8 alle 19. Due giornate di shopping in un’atmosfera simpatica e rilassante.

Il tour vanta presenze nelle principali città italiane, ma anche nelle più belle località di vacanza, fra mare, laghi e montagna. A ogni tappa, l’accoglienza entusiastica dei tanti appassionati del Versilia Style, ovvero di quell’offerta commerciale di alto livello, seppur a prezzi vantaggiosi, accompagnata dal calore e dalla simpatia degli espositori.

Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove creazioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le chiccherie per gli amici a 4 zampe.

Ulteriori informazioni sul sito ilmercatinodafortedeimarmi.com.

foto: fb@ilmercatinodafortedeimarmi