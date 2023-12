Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia l'Immacolata a Campomorone

Anche quest'anno l'Immacolata a Campomorone si festeggia con il celebre Mercatino Da Forte Dei Marmi. Un tour che vanta presenze nelle principali città italiane come Milano, Genova, Monza, Ravenna, La Spezia, Udine, Firenze, ma anche nelle più belle località di vacanza, fra mare, laghi e montagna. Ad ogni tappa, l’accoglienza entusiastica dei tanti appassionati del Versilia Style, ovvero di quell’offerta commerciale di alto livello, seppur a prezzi vantaggiosi, accompagnata dal calore e dalla simpatia degli espositori.

Venerdì 8 dicembre, tutto questo e molto di più andrà nuovamente in scena a Campomorone. Qui, dalle 8 alle 19, piazza Guglielmo Marconi torna ad ospitare i banchi di quello che ormai viene definito “Non il Solito Mercato”. In più, vista la vicinanza delle festività, la giornata si presenta ricca di occasioni per i regali natalizi.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook Il Mercatino da Forte dei Marmi