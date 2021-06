Sabato 19 giugno arriva il Mercatino dell'Antiquariato in via Cesarea, come ogni terzo sabato del mese.

Stand e banchetti invaderanno la via centrale di Genova insieme a via Ponte e via Fiasella per tutti gli appassionati di oggetti antichi e usati, rarità e collezionismo.

