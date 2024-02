Orario non disponibile

Quando Dal 17/02/2024 al 17/02/2024 Orario non disponibile

Sabato 17 febbraio arriva il Mercatino dell'Antiquariato in via Cesarea, come ogni terzo sabato del mese.

Stand e banchi invaderanno la via centrale di Genova insieme a via limitrofe per tutti gli appassionati di oggetti antichi e usati, rarità e collezionismo.