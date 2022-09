Doppio appuntamento con i mercatini di Recco

Prezzo non disponibile

Dal 01/10/2022 al 02/10/2022

Per chi, cittadini e visitatori, avesse programmato di trascorrere a Recco il fine settimana, la Pro Loco Recco organizza un weekend all’insegna dei due classici mercatini recchesi. Sabato 1° ottobre, in Piazza Nicoloso, si svolgerà “Cose faete da mi”, dedicato agli artigiani hobbisti che espongono e vedono le loro creazioni dell’ingegno e dell’arte, mentre domenica 2 ottobre, in Piazza S. Giovanni Bono, si potrà trovare Recco Antiqua, il mercatino dell’antiquariato.

Sabato 1° ottobre dalle ore 9 presso Passo Assereto ci sarà un banchetto per la vendita delle mele AISM, il cui ricavato verrà impiegato nella ricerca per la sclerosi multipla.