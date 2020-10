Doppio mercatino a Rapallo, tra artigianato e antiquariato

Doppio appuntamento a Rapallo nel weekend del 17 e 18 ottobre 2020 con due mercatini diversi.

Sabato e domenica per tutto il giorno, in via Magenta, nel centro storico, spazio al tradizionale Mercatino Artigianale con oggetti di artigianato.

Domenica, dalle 7,30 alle 19 nei giardini Verdi, mostra mercato di antiquariato e modernariato "L'Antico", a cura dell'associazione culturale Antiquariarte.