Mercatini di Natale in Villavecchia a Ronco Scrivia

Domenica 3 Dicembre 2023 torna il Mercatino di Natale in Villavecchia. Cinque buoni motivi che lo rendono unico e caratteristico: 1) premiato nel 2016 e nel 2022 come miglior mercatino di Natale 2) quest'anno oltre 75 banchi 3) parcheggio gratuito con navetta trenino turistico 4) bancarelle ospitate in cantine e garage del borgo storico del Rione Villavecchia 5) migliaia di visitatori ogni anno.

I Mercatini di Natale di Ronco Scrivia, ormai giunti alla "Tredicesima" edizione, si svolgeranno in una location d'eccezione, ossia in Via Postumia, la più antica del Rione Villavecchia, dove domenica 3 dicembre saranno presenti oltre 75 stands fra espositori di ogni genere ospitati nelle cantine e nei garage. Da segnalare l'edizione 2016 e l'edizione 2022, premiate come miglior Mercatino di Natale, dalla giuria di Italive - Territorio dal Vivo in collaborazione con Società Autostrade per l'Italia, presso lo stadio di Domiziano a Roma, in piazza Navona. In questa edizione dei Mercatini di Natale, si andrà dalle associazioni Onlus e dagli artigiani fino ai produttori locali di specialità agricole e gastronomiche, pronti a deliziare i palati dei visitatori con i loro prodotti.

Lungo tutta la giornata potrete assistere a spettacoli itineranti oppure visitare i presepi esposti lungo la via fino ad ammirare il bellissimo ponte medievale illuminato. Anche Babbo Natale sarà presente e distribuirà dolcetti ai bambini e potrete usufruire di una location natalizia per le vostre foto ricordo. Potrete degustare bevande calde, piatti caldi e dolci presso i punti di ristoro oppure potrete fare un giro gratuito sul bellissimo Trenino Turistico. Potete gustare la polenta, lo zemino di ceci, i panini con la mostardella, gli hot dog o le crepes. Oppure riscaldarvi con una bevanda calda come la cioccolata, il bombardino, il vin brulé, il thè caldo di Natale o la sicera analcolica. Sarà attivo anche un punto bar con vino, caffè, bibite e tanti dolci.

Vi consigliamo di parcheggiare la vostra auto presso la zona sportiva dove potete usufruire del servizio navetta gratuito con il trenino turistico per raggiungere i mercatini, la mostra di Lego "Ronco Bricks" o visitare il Plastico del Mastodonte dei Giovi in funzione. Per chi preferisce si può arrivare in treno, i Mercatini sono a solo 50 metri dalla stazione Ferroviaria di Ronco Scrivia (raggiungibile ad esempio in soli 25 minuti da Genova P. Principe).

Per info: Pro Loco Ronco Scrivia Rione Villavecchia tel 377 028 7700 (solo whatsapp) mercatinivillavecchia@gmail.com Pagina facebook: https://www.facebook.com/mercatini.villavecchia.ronco.scrivia Link per visualizzare la piantina ad alta definizione https://ibb.co/q7hF2wh Link per visualizzare la locandina ad alta definizione https://ibb.co/6mB9TYZ