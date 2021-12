Mercatini di Natale a Sant'Olcese

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Sant'Olcese

A Sant'Olcese il 5 dicembre arrivano i Mercatini di Natale, promossi dalla Proloco di Sant'Olcese in collaborazione con il comune.

Le bancarelle aspettano i visitatori a Manesseno, in via Poirè, dalle ore 10. Si potrà trovare artigianato, gastronomia, Pro Loco Christmas Village, giochi per i più piccini, musica de "Il Sodalizhio" e i più piccoli potranno fare il battesimo della sella sui pony.

Programma:

Ore 9,15: gara podistica 41 "Vai come vuoi"

Ore 12: apertura stand gastronomici

Ore 15: arrivo di Babbo Natale al Christmas Village con consegna letterine

Ore 16,15: coro Monte Bianco

Ore 17: accensione dell'albero e canti dei bambini delle scuole

In caso di maltempo l'evento è rinviato a domenica 12 dicembre